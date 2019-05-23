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Минкомсвязи перечислило три угрозы, из-за которых Россия может быть отключена от мирового интернета

23:26, 23.05.2019
Минкомсвязи перечислило три угрозы, из-за которых Россия может быть отключена от мирового интернета
Фото: pxhere.com

Минкомсвязи РФ подготовило проект постановления правительства с тремя видами угроз, при которых российский сегмент интернета может быть отключен от мировой сети. Документ размещен на сайте правительства.

В проекте постановления указаны следующие риски: угроза целостности, угроза устойчивости, угроза безопасности функционирования сетей. Предполагается, что в перспективе каждой из них будет присваиваться низкий, средний или высокий уровень опасности. Роскомнадзор становится ответственным за управление российским сегментом интернета в случае высокого уровня угрозы. Роскомнадзор не обязан уведомлять об этом провайдеров.

Так, при угрозе целостности сетей становится невозможным передавать информацию между пользователями связи. Под угрозой устойчивости имеются в виду технические неполадки в работе оборудования, в том числе при техногенных катастрофах. Под угрозой безопасности подразумевают взлом сетей, а также «дестабилизирующее внутреннее или внешнее воздействие».

Напомним, в конце апреля в России был принят закон о «суверенном Рунете».

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