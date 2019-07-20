Глава «Роскосмоса» поздравил NASA с юбилеем высадки на Луну

Генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин поздравил главу Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Джима Брайденстайна с 50-летием высадки на Луну.

Рогозин напомнил, что пол века назад Нил Армстронг, Базз Олдрини и Майкл Коллинз вписали свои имена в историю мировой космонавтики. Они стали первопроходцами, которые рискнули отправиться в путешествие в неизведанное, «чтобы расширить границы мира, доступного человечеству». Об этом сообщается на сайте «Роскосмоса».

Напомним, 20 июля 1969 года «Аполлон-11» совершил первую в истории пилотируемую посадку на Луну.

