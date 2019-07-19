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FaceApp заработало на новом всплеске популярности около $1 млн

17:57, 19.07.2019
FaceApp заработало на новом всплеске популярности около $1 млн
Фото: скриншот

Разработчики приложения FaceApp заработали за последнюю неделю около $1 млн. Новая волна популярности сервиса резко подняла его встроенные покупки.

Согласно данным App Annie, с 9 по 19 июля только владельцы мобильных устройств от Apple заплатили $746 000. За время своего существования (с 2017 года) FaceApp принесло своим создателям $11,6 млн, передает Forbes.

Директор по маркетингу Httpool Евгений Козлов рассказал, что за последние три дня приложение упомянули в Twitter более 900 000 раз.

Напомним, что на волне популярности сервиса Greenpeace запустил проект EarthApp, в котором намерен показывать старение Земли.

ТехнологииITЭкономика
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