Эксперт: «Надо разрешить регионам строить свой, третий мультиплекс»

В рамках прошедшего сегодня заседания экспертного клуба «Волга», посвященного цифровизации, обсуждалась судьба региональных телеканалов после перехода страны на цифровое ТВ. В частности, на этот счет высказался член общественной палаты РФ, президент Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич.

— На мой взгляд, произошел обман высшего руководства страны, потому что изначально планировалось, что в первом мультиплексе будет место для регионального канала. Затем из первого мультиплекса региональный телеканал выкинули, но предписали создать некий канал на базе ВГТРК с привлечением региональных телеканалов, но ничего не выполняется. Мы имеем два цифровых пакета, 20 каналов, но за нас (не было никакого опроса, никакого изучения) определили, что вот такие каналы должны быть — просто по итогам конкурса.

Региональные СМИ, которые нужно использовать для выпуска пара и решения реальных вопросов, — все это снесено. Во второй мультиплекс запихали «поющие трусы», мистические телеканалы и пытаются убедить нас в том, что жителям, живущим в дальней деревушке в любом регионе, менее важно смотреть свои новости, чем путешествия по Америке с золотой кредитной карточкой на канале «Пятница».

Это преступление, которое закладывает бомбу под дальнейшее развитие страны. При этом в качестве пиара нам рассказывают, что «им дали 21-ю и 22-ю кнопки» — они вообще не имеют никакого отношения к мультиплексу, — высказался эксперт.

По словам Александра Малькевича, самый простой вариант решения данной проблемы — создание регионального мультиплекса.

— Можно разрешить регионам строить свои, третьи региональные мультиплексы, а затем, за счет честной конкуренции, показать, что цифры у них больше, чем у второго и первого мультиплекса. Более жестокий вариант — выкинуть какие-то ненужные каналы, путем проведения цифрового опроса. Может быть, в некоторых регионах, исходя из религиозных убеждений, никто не захочет смотреть «Первый мистический»? Но это никто не учитывает, — резюмирует Малькевич.

Напомним, ранее судьба российского регионального телевидения подробно обсуждалась в Казани на расширенном совещании, посвященном переходу с аналогового на цифровое ТВ. «Реальное время» подробно описывало жаркую дискуссию, возникшую в ходе мероприятия.

