«Победа»: самолет до Петербурга вернулся в Казань из-за птицы

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В пресс-службе авиакомпании «Победа» рассказали о причинах возвращения самолета, вылетевшего из Казани в Санкт-Петербург. По предварительным данным, в двигатель попала птица.

«Птица попала в правый двигатель, предварительное заключение технических служб подтверждает, что самолет повреждений не получил. Ждем итоговое заключение комиссии», — сообщила «РИА Новости» пресс-секретарь лоукостера Елена Селиванова.

Напомним, что накануне самолет Казань — Санкт-Петербург вернулся в аэропорт через полчаса после вылета. Сообщалось, что пассажиры почувствовали запах гари в салоне и заметили огонь в одном из двигателей.