В Казани отменен заочный арест президента торговой сети «Южный Двор»

Сегодня Верховный суд Татарстана отменил решение о заочном аресте 64-летнего уроженца Москвы Михаила Матлиса, бывшего президента и совладельца сети по продаже косметики «Южный двор».



Как передает журналист «Реального времени», защита представила в суд постановления следователя ГСУ МВД РТ, где он признал незаконным объявление Матлиса в международный розыск до предъявления ему заочного обвинения. Таким образом и удовлетворенное 28 июня ходатайство следствия об аресте бизнесмена было незаконным.

В результате отмену заочного ареста поддержал и представитель прокуратуры РТ.

На данный момент этот правовой казус устранен, уточнил договорной адвокат обвиняемого Роман Кучин. В суде прозвучало — следователь вынес постановление об отмене заочной меры пресечения, заочно предъявил Матлису обвинение в хищении продукции группы компаний «Нэфис» на 113 млн рублей, повторно объявил его в международный розыск и заявил в Вахитовский райсуд Казани новое ходатайство о заочном аресте Михаила Матлиса.

По данным следствия, Матлис выехал на территорию Республики Беларусь, оттуда улетел на Украину и далее в Израиль. Подписку о невыезде с него не брали, хотя статус подозреваемого в мошенничестве по татарстанскому делу фигурант получил еще в декабре 2018-го.

Ожидается, что сегодня Вахитовский суд вынесен решение уже по новому ходатайству о заочном аресте Матлиса.