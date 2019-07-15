Правозащитники просят Следком проверить две новые жалобы на «полицейское рабство» в Татарстане

Правозащитная организация «Зона права» и Казанский правозащитный центр обратились к исполняющему обязанности председателя СУ СКР по Татарстану Марату Зарипову с просьбой проверить две новые жалобы на «полицейское рабство» в Нурлатском районе республики.

Так, в 2015 году начальник линейного пункта полиции на станции Нурлат Ульяновского ЛО МВД России на транспорте Яков Колесников в течение нескольких месяцев заставлял одного из местных жителей Василия Власова работать на территории своего коттеджа. В феврале 2019 года Нурлатский райсуд республики приговорил Колесникова к 3 годам, а Рената Хаметова, его подчиненного, — к 2,5 года лишения свободы в колонии общего режима. Решение в законную силу не вступило.

Вторая жалоба на «полицейское рабство» связана с эпизодом, который произошел в марте 2016 года. Со слов жителя Нурлатского района Якова Елисеева, тот же начальник линейного пункта полиции Яков Колесников предложил ему поработать на территории своего коттеджа в поселке Пушкино, пообещав ему оплату в 10 тысяч рублей ежемесячно. Елисеев рассказал, что следил за скотиной, убирал навоз, но никаких денег от Колесникова не получил. Елисеев добавил, что полицейский угрожал, что закопает его в лесу, если он попробует убежать. Примерно через месяц Елисеев убежал с частной территории, ему пришлось скрываться в Самарской области. В Нурлатский район он вернулся, только когда в отношении Колесникова возбудили дело о превышении должностных полномочий и незаконном приобретении боеприпасов.

— Указанные сведения могут свидетельствовать о практике систематического нарушения прав человека сотрудниками полиции в Нурлатском районе Татарстана, — подчеркивают правозащитники.

В обращении они просят проверить сообщения Власова и Елисеева и принять по ним процессуальные решения, а дело о похищении Идриса Садыкова передать для расследования в центральный аппарат СУ СКР по Татарстану.

Напомним, в Татарстане возбуждено уголовное дело о похищении жителя Нурлата Идриса Садыкова, который ранее в СМИ заявил о неделях рабства у братьев-полицейских.

