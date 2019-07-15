ФСБ задержала в Ростовской области двух участников ячейки ИГ

ФСБ России задержала двух участников ячейки запрещенной в РФ международной террористической организации «Исламское государство» (запрещена в России) в Ростовской области.

Главарь группы на требование остановить его автомобиль вблизи хутора Глинки открыл стрельбу из автомата по сотрудникам правоохранительных органов. Затем в его машине взорвалось взрывное устройство и он погиб на месте, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

Затем в Ростове-на-Дону были установлены и задержаны еще два члена террористической группы. В ходе личного досмотра у них обнаружена взрывчатка, детонаторы и боеприпасы, передает ТАСС.

Ранее Национальный антитеррористический комитет сообщил о ликвидации двух сторонников ИГ в Дагестане.

