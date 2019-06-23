Новости происшествий

03:17 МСК Все новости
Новости раздела
Происшествия

В НАК сообщили о ликвидации двух сторонников ИГ в Дагестане

02:27, 23.06.2019
В НАК сообщили о ликвидации двух сторонников ИГ в Дагестане

Национальный антитеррористический комитет (НАК) сообщил о ликвидации двух сторонников ИГ (запрещенная в РФ террористическая организация «Исламское государство»). По данным спецслужб, они готовили нападения на сотрудников правоохранительных органов.

Силовики попытались остановить автомобиль ВАЗ-2109 с двумя вооруженными мужчинами в субботу, около 22:00, передает ТАСС со ссылку на информационный центр НАК.

"[В ответ] на требование сложить оружие и сдаться властям они открыли огонь. В результате последовавшего боеконтакта оба преступника нейтрализованы. На месте перестрелки обнаружен автомат и пистолет, — сообщили в НАК. — Они являлись сторонниками запрещенной в России международной террористической организации ИГИЛ и намеревались совершить нападение на сотрудников правоохранительных органов».

Напомним, в Башкирии осудили членов преступной группы, занимавшихся разбоем и вымогательством. Как выяснило «Реальное время», у осужденных при обысках нашли экстремистскую литературу и инструкции с символикой ИГ.

Происшествия
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров