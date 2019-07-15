Mail.ru Group прокомментировала покупку «Яндекс.Такси» активов группы компаний «Везет»

В Mail.ru Group сообщили, что информация о том, что «Яндекс.Такси» договорился о покупке активов группы компаний «Везет», преждевременна.

— При заключении соглашения о выдаче конвертируемого займа одним из прописанных в договоре условий было право вето Mail.ru Group на отчуждение ключевых активов группы компаний «Везет». Стороны нового соглашения должны были получить письменное согласие Mail.ru Group. Компания пока не приняла данного решения, согласие на нынешний момент не выдано, поэтому мы считаем выпущенный анонс преждевременным, — подчеркивают в пресс-службе Mail.ru Group.

Напомним, сегодня стало известно, что сервис заказа «Яндекс.Такси» выкупит программное обеспечение и кол-центры группы компаний «Везет».

