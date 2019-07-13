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Представитель Татарстана в сборной WorldSkills работает над уникальным мобильным приложением — видео

00:55, 13.07.2019
Представитель Татарстана в сборной WorldSkills работает над уникальным мобильным приложением — видео
Фото: скриншот видео

Представитель Татарстана в национальной сборной WorldSkills Russia Тимерлан Рахматуллин рассказал, что работает над мобильным приложением, аналогов которому нет в России. Об этом сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

Суть проста — при возникновении на улице любой опасной ситуации в кармане нужно нажать несколько раз на кнопку телефона, а сигнал тревоги уже будет направлен по адресу. Кроме того, у Тимерлана в планах создать целую систему приложений «Умный дом». Представитель Татарстана в национальной сборной WorldSkills Russia уверен, что на предстоящий чемпионат идет за золотом.

Напомним, ранее представитель республики Татарстан в национальной сборной WorldSkills по компетенции «Технологии моды» Эвелина Алтунян рассказала, кто для нее является главным конкурентом.

ТехнологииITТелекоммуникацииОбществоОбразование Татарстан
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