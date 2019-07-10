Молодой модельер из Татарстана рассказала о главных конкурентах на WorldSkills — видео

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Представитель республики Татарстан в национальной сборной WorldSkills по компетенции «Технологии моды» Эвелина Алтунян рассказала, кто для нее является главным конкурентом. С ее слов, это представители азиатских стран, например, Китая, которые обычно выигрывают соревнования. Об этом сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

Молодой, но уже опытный модельер Эвелина Алтунян — обладатель многочисленных наград чемпионата WorldSkills. Тренер национальной сборной WorldSkills по компетенции «Технологии моды» Айрат Шарафеев рассказывает, что при подготовке к соревнованиям со стороны Эвелины идет полная самоотдача. Ей предстоит сразиться с 30 участниками, до старта состязаний в Казани осталось 43 дня.

Напомним, ранее в столице Татарстана прошел первый отраслевой чемпионат по методике WorldSkills — Kazan Fashion Skills 2019. По его итогам Эвелина Алтунян заняла второе место.

