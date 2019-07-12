Определились соперники УНИКСа в Кубке Европы 2019/2020

Сегодня состоялась жеребьевка группового этапа Еврокубка. Казанский УНИКС попал в группу С, где ему составят компанию турецкая «Дарюшшафака», хорватская «Цедевита», французский «Нантер» и испанский «Ховентут», итальянская «Брешиа Леонесса».

«Говорить о перспективах, в том числе в Еврокубке, будем, когда закончим комплектование команды. Настроены оптимистично, но пока еще преждевременно делать прогнозы. Хотя команда подбирается неплохая», — дал комментарий ТАСС президент казанского клуба Евгений Богачев.

Напомним, в минувшем сезоне УНИКС занял второе место в регулярном чемпионате. На этапе плей-офф в четвертьфинале казанцы прошли «Калев» (3:0), а в полуфинале уступили подмосковным «Химкам» (1:3).