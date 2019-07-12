Роман Шаронов: «Наша основная задача — чтобы болельщик пошел на игру»

Фото: ФК "Рубин"

Исполняющий обязанности главного тренера «Рубина» Роман Шаронов поделился мнением о трансферной компании своего клуба нынешним летом, а также о контрольном матче против ЦСКА, в котором «Рубин» разгромно уступил (0:4).

— Всегда хочется лучшего, и Рустем Фидаевич [Сайманов] всегда прилагает максимум усилий, чтобы укомплектовать команду. Идет определенное становление команды, поэтому на данный момент всё хорошо.

Понятно, что у нас было не так много времени, но это оправдание, на которое мы не будем ссылаться. Есть определенные шаги вперед в плане понимания игроками того, что мы хотим. Естественно, работы еще очень много.

Товарищеский матч с ЦСКА ? Если говорить по счету, да, мы провалили игру. Но контрольные матчи мы использовали для информации по нашей команде, по нашей игре. Есть положительные моменты, есть моменты, которые мы провалили. Надо оставить то, что получалось, и убрать то, что нет.

Наша задача — играть в футбол. Думаю, что основная задача — чтобы болельщик пошел на игру. Если у нас будет всё хорошо, то болельщики пойдут на игру. Это главное.

У нас есть день сегодня, завтра. Понятно, что могут быть любые изменения. Определенный план на игру и по составу есть, но есть время, — приводит слова Шаронова официальный сайт клуба.

