В Башкирии ожидается повышение температуры до +39°С
На территории Башкирии возможно резкое увеличение температуры в субботу, 13 июля. Об этом заявили в республиканском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
По прогнозам метеорологов, в регионе ожидается облачная погода с прояснениями, пройдут небольшие дожди с грозами и градом. Температура воздуха ночью +16, +21°С, днем +24, +29°С, по юго-востоку региона +34, +39°С.
Кроме того, на отдельных участках автодорог в Башкирии ночью и утром будет сильный туман, видимость — 500 м и менее.
В управлении в связи с наступлением жары рекомендуют соблюдать все меры предосторожности.
Напомним, ранее в Гидрометцентре рассказали о погодных аномалиях в августе на юге ПФО.Общество Башкортостан
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