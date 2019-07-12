В Башкирии ожидается повышение температуры до +39°С

На территории Башкирии возможно резкое увеличение температуры в субботу, 13 июля. Об этом заявили в республиканском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

По прогнозам метеорологов, в регионе ожидается облачная погода с прояснениями, пройдут небольшие дожди с грозами и градом. Температура воздуха ночью +16, +21°С, днем +24, +29°С, по юго-востоку региона +34, +39°С.

Кроме того, на отдельных участках автодорог в Башкирии ночью и утром будет сильный туман, видимость — 500 м и менее.

В управлении в связи с наступлением жары рекомендуют соблюдать все меры предосторожности.

Напомним, ранее в Гидрометцентре рассказали о погодных аномалиях в августе на юге ПФО.