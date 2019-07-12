МЧС Татарстана предупредило о дожде, грозе и сильном ветре

ГУ МЧС России по Республике Татарстан опубликовало предупреждение об интенсивности метеорологических явлений с 21.00 12 июля до 18.00 13 июля.

По данным Гидрометцентра РТ, ночью и днем на территории Татарстана и в Казани ожидается гроза с кратковременным усилением ветра до 15—18 м/с. Также ночью и утром возможны сильный дождь и туман, сообщает МЧС.

Напомним, что сегодня, 12 июля, на территории Татарстана ожидается переменная облачность, местами пройдет кратковременный дождь с грозой. При грозе возможен порывистый ветер до 15—18 м/с. Днем воздух прогреется до 19—24°С.