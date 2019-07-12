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В Татарстане ожидают порывистый ветер до 18 м/с и 24°С

04:32, 12.07.2019
В Татарстане ожидают порывистый ветер до 18 м/с и 24°С
Фото: tatarmeteo.ru

12 июля на территории Татарстана ожидается переменная облачность, местами пройдет кратковременный дождь с грозой.

При грозе возможен порывистый ветер до 15-18 м/с. Днем воздух прогреется до 19-24°С, сообщается на официальном портале управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Татарстана.

Напомним, ранее президент Татарстана Рустам Минниханов в шутку предложил назначить в республике «ответственного за жаркое лето».

«Ничек сезгэ хэзерге жэй? Как погода? Надо бы назначить ответственного за жаркое лето!» — написал он в Instagram под роликом по мотивам стихотворения Шауката Галиева «Тэмле жэй» («Вкусное лето»).

Общество Татарстан
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