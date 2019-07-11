Казанцы недовольны новой схемой движения на Мамадышском тракте — видео

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Автомобилисты Казани недовольны измененной схемой движения на пересечении Мамадышского тракта и улицы Натана Рахлина. Об этом сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

Теперь, чтобы попасть на улицу Натана Рахлина при движении со стороны проспекта Победы, водителям нужно перестроиться в крайний правый ряд и попасть в заездной карман. «Стало только хуже. Две полосы занимают машины, чтобы попасть в этот небольшой кармашек», «Загруженность только возросла», — недовольны автомобилисты недавними изменениями. На «Народном контроле» за пару дней просьбу вернуть стрелку на светофоре, чтобы можно было сразу поворачивать на улицу Натана Рахлина, поддержали более 350 человек. В ГИБДД в свою очередь подчеркивают, что нововведение должно было увеличить пропускную способность дороги.

В исполкоме Казани добавляют, что на перекрестке Мамадышский тракт — ул. Натана Рахлина запланирована развязка. Но решение о ее строительстве на сегодня не принято.

Напомним, накануне пресс-служба мэрии Казани сообщила об изменении схемы организации дорожного движения транспорта и режима работы светофора на пересечении Мамадышского тракта и улицы Натана Рахлина.

