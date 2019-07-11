«Ак Барс» и «Салават Юлаев» сыграют 6 матчей в новом сезоне КХЛ. Один пройдет в Швейцарии

Сегодня КХЛ опубликовала полный календарь на сезон 2019/2020. Как оказалось, сразу семь матчей КХЛ будут вынесенными, а четыре пары соперников сыграют по шесть очных игр за сезон. Об этом заявил вице-президент КХЛ по хоккейным операциям Георгий Кобылянский. Так, например, казанский «Ак Барс» и уфимский «Салават Юлаев» проведут по шесть очных встреч, одна из которых пройдет в швейцарском Давосе 23 декабря.

Помимо «зеленого дерби» вынесенными будут еще шесть игр. 10—11 января — «Йокерит» — «Северсталь» в Таллине. В Алма-Ате впервые пройдут матчи КХЛ: 17 сентября — «Барыс» — «Спартак», 20 сентября — «Барыс» — «Трактор». В китайском Шэньчжэне 3—4 сентября «Куньлунь» сыграет с «Салаватом», 8—9 сентября с «Барысом», 14—15 сентября с «Трактором», затем на домашней арене в Пекине будут играть, заявил Кобылянский журналистам.