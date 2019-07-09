Ирина Волынец: «Более высокие результаты IQ показывают женщины»

Председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец назвала сексизмом слова протоиерея Дмитрия Смирнова, заявившего о том, что женщины «слабее умом» мужчин.

«Это в чистом виде сексизм и гендерный шовинизм, — рассказала Волынец корреспонденту «Реального времени». — Очень жаль, что такие высказывания позволяют себе официальные церковные лица: он занимает определенную должность в РПЦ. Если бы протоиерей Дмитрий Смирнов был бы не священником, а государственным чиновником, то общественное порицание было бы выше».

При этом общественница призналась, что ее саму в детстве крестили.

Вместе с тем она обратила внимание на личность Марии Склодовской-Кюри, которую священнослужитель назвал «исключением». По мнению собеседницы «Реального времени», упомянутая православным деятелем женщина стала великим ученым, «потому что с детства воспитывалась в атмосфере науки». Если развивать ребенка с раннего детства, то величайшие успехи не заставят себя ждать.

Глава Национального родительского комитета убеждена, что дело не в генетической предрасположенности, а в том вкладе, который делается в ребенка. И достижения детей являются результатом работы родителей.

«Нет связи между полом и IQ, — продолжила она. — Но, насколько я знаю, более высокие результаты IQ показывают именно женщины. Хотя IQ — тоже вещь однобокая. И понятие ума очень относительно: есть также интеллект, образование, эрудированность, хорошая память. Обвинение женщин в том, что они «слабее умом», чем мужчины, неправильно. Нужно не сравнивать, кто умнее, мужчины или женщины, а использовать сильные стороны каждого».

Отметим, накануне глава Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерей Дмитрий Смирнов в эфире радио «Радонеж» заявил, что большинство мужчин превосходят женщин умом. Высказывание священнослужителя было критически встречено общественностью.

Как сообщало «Реальное время», в 2017 году уроженка Казани Ирина Волынец объявила о намерении участвовать в президентских выборах. Она выдвигалась от «Народной партии России». Позже общественница сняла свою кандидатуру в пользу Владимира Путина.