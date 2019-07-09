Победитель второго сезона шоу «Песни» из Альметьевска рассказал о своем переезде в Москву

Уроженец Альметьевска Вячеслав Исаков, победитель второго сезона шоу «Песни» на ТНТ, более известный как Slame, рассказал о своих ощущениях после переезда в Москву.

— Движовый городок, я бы так сказал. Как только попадаешь сюда — сразу же появляется дикое желание крутиться,вертеться, самореализовываться,зарабатывать деньги и т.д. Кажется,что остановись я даже буквально на день,то меня отбросит далеко назад. Живу я тут всего второй месяц. Занимаюсь теперь исключительно любимым делом,но всегда приходиться чем-то жертвовать. В моём случае это временем, — написал Slame на своей официальной странице «ВКонтакте» (орфография и пунктуация автора сохранены — прим.ред.).



Напомним, ранее клип Polaroid уроженца Альметьевска Вячеслава Исакова, более известного как Slame, попал в тренды YouTube.

