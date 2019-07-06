Основателя «Тольяттиазота» заочно приговорили к 9 годам лишения свободы

Суд в Тольятти признал экс-руководителя АО «Тольяттиазот» Владимира Махлая виновным по делу о мошенничестве.

Его приговорили к девяти годам лишения свободы в колонии общего режима. Его сын и основной бенефициар «Тольятттиазота» Сергей Махлай приговорен к такому же наказанию. Бывшего генерального директора Евгения Королева приговорили к 8,5 годам лишения свободы.

Владельца швейцарской Ameropa AG Андреаса Циви суд приговорил к девяти годам лишения свободы в колонии общего режима, директора швейцарской Nitrochem Distribution AG Беата Рупрехта — к 8,5 годам лишения свободы, сообщает «Интерфакс».

Кроме того, суд назначил каждому штраф в размере 900 тысяч рублей. Все обвиняемые находятся за границей. Они проходили по делу о мошенничестве на сумму более $550 млн.

Напомним, ранее Следственный комитет России возбудил уголовное дело о хищениях на предприятии «Тольяттиазот». Общая сумма ущерба оценивается более чем в 2,5 млрд рублей.

