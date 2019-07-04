«Башнефть» закупит новогодние подарки на 36,4 млн рублей

ПАО АНК «Башнефть», которое входит в ПАО НК «Роснефть», объявило тендер на покупку детских новогодних подарков. Стоимость контракта составляет 36,4 млн рублей.

На эти деньги планируется купить 24 273 подарка. В его состав должны войти сладости весом не менее 0,5 кг, мягкая игрушка в виде символа наступающего 2020 года (год крысы), а также конструктор или игровой набор, следует из техзадания, опубликованного на сайте госзакупок.

Подарки должны быть поставлены 32 разным компаниям, которые входят в состав «Башнефти». Срок поставки новогодних подарков — не позднее 13 декабря 2019 года.