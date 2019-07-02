СМИ: пожар на подводном аппарате начался из-за короткого замыкания

Журналисты утверждают, что пожар, в котором погибли 14 моряков, произошел на атомной глубоководной станции проекта 10831 с бортовым номером АС-31. Возгорание же произошло из-за короткого замыкания.

Экипажу удалось потушить пожар, однако 14 офицеров отравились продуктами горения, пишет «Газета.ру» со ссылкой на источники.

Глубоководная станция проекта 10831 не несет вооружения и способна погружаться на глубину до 6 тысяч метров. Она предназначалась для глубоководных спасательных работ, однако станцию также воспринимают как диверсионную.