Архитекторы выбрали лучший дом 2019 года

Ежегодная премия AR House 2019 определилась с победителем. Жюри премии выбрало лучшим жилым домом реконструированный исторический объект в Японии.

Компания General Design Co провела необычную реставрацию здания. Старинная крыша дома осталась, поддерживаемая деревянными колоннами. А вот стены были сделаны более современными и легкими. Дом получился более открытым.

Все члены жюри отметили сочетание старых и новых элементов как главную особенность дома, передает журнал Architectural review.

В состав жюри премии вошли ведущие мировые архитекторы: японец Такэси Хаяцу, норвежец Манте Кула и Беата Хёльмбак, британец Стивен Тейлор.

На звание лучшего дома года претендовали более 200 проектов со всего мира. В шорт-лист премии вошли еще четыре дома из