В первом полугодии Тбилиси и Прага стали одними из самых популярных зарубежных авианаправлений у россиян

Тбилиси и Прага заняли первое и третье места соответственно в топ-5 самых популярных зарубежных авианаправлений россиян в первом полугодии 2019 года.

Второе место занял Ереван, четвертое и пятое — Минск и Бургас, пишет «Интерфакс» со ссылкой на данные сервиса бронирования Biletix.

Напомним, 21 июня президент РФ Владимир Путин подписал указ о приостановке авиасообщения с Грузией с 8 июля. Решение объяснили заботой о безопасности российских туристов из-за массовых антироссийских акций в стране.

Сегодня СМИ сообщили, что Чехия ограничила полеты российских авиакомпаний, так как была недовольна условиями по транссибирским маршрутам для чешского национального перевозчика. Позже Россия обвинила Чехию в нарушении соглашения о полетах, затем чешский Минтранс вновь разрешил летать российским авиакомпаниям.