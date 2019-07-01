Павел Мамаев: «Буду тренировать осужденных в колонии, если позволят»

Полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев рассказал, как чувствует себя в местах лишения свободы. Напомним, в октябре прошлого года Мамаев, братья Кокорины, а также их друг Александр Протасовицкий участвовали в двух потасовках в Москве, в результате чего пострадали три человека.

— Сумка собрана, могу в любой момент с вещами на выход. Буду тренировать осужденных в колонии, если позволят. Я бы там спортзал для них современный сделал. Можно спортивный кружок создать. Готов и матч провести. Заочно обещаю организовать новый матч теперь уже в колонии.

Хотелось бы выйти по УДО, чтобы пораньше домой. Соскучился по родным. Хорошо, что сейчас в большой камере, ребята интересные, подбадривают. Жалко с ними расставаться будет. Но надеюсь, все они скоро тоже окажутся на свободе, — приводит слова Мамаева «Московский комсомолец».

Напомним, что 8 мая Пресненский районный суд Москвы приговорил нападающего «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева к реальным срокам заключения за участие в двух драках в центре Москвы. Мамаеву суд назначил 1 год 5 месяцев тюрьмы.



13 июня Мосгорсуд отменил ранее вынесенный приговор футболистам. При этом суд вынес новый приговор. Он повторяет прежний по срокам, но слегка изменен в части квалификации их действий.



Ранее Александр Кокорин высказался о своем нахождении в местах лишения свободы.