Александр Кокорин: «Тюрьма ничему не научила. Сидим тут, бездельничаем, госденьги на нас тратятся»

Фото: commons.wikimedia.org / Анна Майер, Евгений Асмолов

Нападающий питерского «Зенита» Александр Кокорин рассказал, как чувствует себя в местах лишения свободы. Напомним, в октябре прошлого года полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев, братья Кокорины, а также их друг Александр Протасовицкий поучаствовали в двух потасовках в Москве, в результате чего пострадали три человека.

— Жизнь налаживается. Если серьезно, то правда стало легче, потому что появилась какая-то определенность. К этапу готов. Тут при мне двоих заключенных осудили точно по такой же статье, как нас. Одному суд назначил 38 суток лишения свободы, второго вообще выпустил. Вот и думайте про равное для всех правосудие.

Тюрьма ничему не научила. Сидим тут, бездельничаем, государственные деньги на нас тратятся. Лучше бы сразу послали на какие-то исправительные работы, чтобы польза была. А так пострадала куча народу — наши близкие, друзья, члены команды, болельщики. Вот зачем? — приводит слова Кокорина «Московский комсомолец».

Напомним, что 8 мая Пресненский районный суд Москвы приговорил нападающего «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева к реальным срокам заключения за участие в двух драках в центре Москвы. Мамаеву суд назначил 1 год 5 месяцев тюрьмы.



13 июня Мосгорсуд отменил ранее вынесенный приговор футболистам. При этом суд вынес новый приговор. Он повторяет прежний относительно сроков, но слегка изменен в части квалификации их действий.



Ранее Кокорин обратился к болельщикам из СИЗО.

