Пользователи по всему миру жалуются на сбой в работе App Store

В работе магазина мобильных приложений App Store произошел сбой в работе. Об этом свидетельствуют данные сайта Downdetector, отслеживающего работу интернет-ресурсов.

Согласно данным, у большинства пользователей не работал доступ в интернет, также не получалось войти в аккаунт и не открывалось приложение.

Жалобы поступают из США, Японии, Франции, Германии, Великобритании. Часть жалоб зафиксировано в Москве и Санкт-Петербурге.

Напомним, вчера пользователи сообщили о сбое в работе «Википедии».