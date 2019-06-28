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Пользователи по всему миру жалуются на сбой в работе App Store

06:24, 28.06.2019
Пользователи по всему миру жалуются на сбой в работе App Store
Фото: pixabay.com

В работе магазина мобильных приложений App Store произошел сбой в работе. Об этом свидетельствуют данные сайта Downdetector, отслеживающего работу интернет-ресурсов.

Согласно данным, у большинства пользователей не работал доступ в интернет, также не получалось войти в аккаунт и не открывалось приложение.

Жалобы поступают из США, Японии, Франции, Германии, Великобритании. Часть жалоб зафиксировано в Москве и Санкт-Петербурге.

Напомним, вчера пользователи сообщили о сбое в работе «Википедии».

ТехнологииIT
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