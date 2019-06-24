Минобороны РФ примет на вооружение новейший зенитно-ракетный комплекс «Сосна»

Министерство обороны России в скором времени примет на вооружение новейший зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) «Сосна».

В мае текущего года прошли испытания техники. В итоге ведомством было принято решение о постановке комплекса на снабжение. Поставка машин в армию запланирована на 2022 год, пишет «РИА Новости» со ссылкой на холдинг «Высокоточные комплексы».

ЗРК «Сосна» впервые был представлен на форуме «Армия-2018». Аппарат может стрелять с различных дистанциях с помощью лазерно-лучевой системой наведения: по дальности — до 10 километров, по высоте — до 5 километров.

Кроме того, комплексы отличаются эффективностью и точностью поражения воздушных целей, а также полной автоматизацией процесса работы и предельно малым временем реакции.

Ранее сообщалось, что современные машины технической разведки МТР-К поступят в российскую армию в 2020 году.