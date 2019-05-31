Современные машины технической разведки МТР-К поступят в российскую армию в 2020 году

Новейшая машина технической разведки МТР-К поступит на вооружение российской армии в 2020 году после проведения государственных испытаний.

Оборудование представляет собой бронированный автомобиль, который предназначен для оценки состояния поврежденной техники на поле боя. Машина оснащена современным оборудованием, в том числе системой кругового видеонаблюдения и беспилотным летательным аппаратом, передает «Интерфакс».

Отмечается, на что специалисты на машине во время боя смогут подъезжать к поврежденной технике, оценивать ее состояние и работоспособность.

В настоящий момент МТР-К уже представлена высшему руководству ЮВО на сборах на полигоне «Прудбой» в Волгоградской области.

Напомним, ранее в российской армии появилась новая должность — главный сержант.