Современные машины технической разведки МТР-К поступят в российскую армию в 2020 году
Новейшая машина технической разведки МТР-К поступит на вооружение российской армии в 2020 году после проведения государственных испытаний.
Оборудование представляет собой бронированный автомобиль, который предназначен для оценки состояния поврежденной техники на поле боя. Машина оснащена современным оборудованием, в том числе системой кругового видеонаблюдения и беспилотным летательным аппаратом, передает «Интерфакс».
Отмечается, на что специалисты на машине во время боя смогут подъезжать к поврежденной технике, оценивать ее состояние и работоспособность.
В настоящий момент МТР-К уже представлена высшему руководству ЮВО на сборах на полигоне «Прудбой» в Волгоградской области.
Напомним, ранее в российской армии появилась новая должность — главный сержант.ПромышленностьОПК
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