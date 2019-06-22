Бастрыкин взял на контроль об избиении осужденных за наркотики журналиста и студента

Глава Следкома Александр Бастрыкин поручил поставить на контроль уголовное дело о превышении полномочий полицейскими, избившими студента Никиту Михеенко и журналиста Андрея Евгеньева. Оба потерпевших были позже осуждены по статье о хранении и сбыте наркотиков.

«В связи с обращением к главе Следственного комитета Председателя Союза журналистов России Александр Бастрыкин дал поручение следователям ГСУ по Москве тщательным образом выяснить все обстоятельства совершения преступления и при наличии оснований привлечь к уголовной ответственности всех причастных к нему лиц», — сообщает пресс-служба СКР.

Отмечается, что насилие в отношении Евгеньева и Михеенко применяли «неустановленные сотрудники» ОМВД по московскому району Щукино.

Ранее Союз журналистов России попросил Бастрыкина взять на личный контроль дела ивановского журналиста Андрея Евгеньева и московского студента Никиты Михеенко, осужденным по 228-й статье при обстоятельствах, сходных с делом корреспондента «Медузы» Ивана Голунова, впоследствии признанного непричастным к сбыту наркотиков.