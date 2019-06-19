В России отзовут почти 200 автомобилей Chevrolet Camaro и Corvette

Росстандарт сообщил об отзыве в России 191 автомобиля Chevrolet Camaro и Chevrolet Corvette, проданных с декабря 2016 года по январь 2019 года.

По данным пресс-службы ведомства, причиной отзыва машин стало то, что у некоторых моделей может выключиться электрический усилитель рулевого управления.

«Потеря электроусиления может длиться весь цикл зажигания, но может вернуться в работу после перезапуска автомобиля. Клиенты могут испытывать эти условия во время последовательных циклов зажигания. Если произойдет потеря усиления, ручное управление рулевой системой полностью сохранится, однако потребуется увеличенное усилие на рулевом колесе, особенно на низких скоростях, что потенциально может увеличить риск ДТП», — отмечает Росстандарт.

На отозванных автомобилях бесплатно заменят рулевую рейку в сборе.

Ранее компания Chevrolet представила обновленный спорткар Camaro 2020 модельного года. Новинка немного изменилась внешне и получила новую «бюджетную» версию с восьмицилиндровым двигателем.