Chevrolet показал обновленный Camaro

Фото: пресс-служба Chevrolet

Компания Chevrolet представила обновленный спорткар Camaro 2020 модельного года. Новинка немного изменилась внешне и получила новую «бюджетную» версию с восьмицилиндровым двигателем.

Проще всего рестайлинговый Chevrolet Camaro узнать в исполнении SS, где он отличается от предшественника новой радиаторной решеткой, которую, позаимствовали у шоу-кара Camaro SS Shock, представленного на прошлогоднем тюнинг-фестивале SEMA.

Расширились возможности персонализации автомобиля, отмечает Autonews.ru. Палитра цветов кузова пополнилась новым цветом «Rally Green», а к списку оснащения добавились задний спойлер, красные тормозные суппорта, 20-дюймовые колесные диски и спортивные сиденья Recaro.

Новая версия LT1, ставшая самой доступной в линейке (от $34 995), предлагается с 6,2-литровой 460-сильной «восьмеркой», работающей в паре с 6-ступенчатой «механикой» или 10-ступенчатым «автоматом». Этот же «автомат», кстати, теперь сочетается и с более скромным 3,6-литровым мотором V6.

Приедет ли обновленный Chevrolet Camaro в Россию, пока неизвестно.