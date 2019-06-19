КАМАЗ и китайская Weichai зарегистрировали СП для выпуска индустриальных двигателей

ПАО «КАМАЗ» и китайская Weichai Power Co., Ltd создали совместное предприятие по производству индустриальных двигателей в городе Тутаев Ярославской области.

ООО «КАМАЗ Вейчай» зарегистрировано налоговыми органами 14 июня. Уставный капитал компании составляет 350,47 млн рублей, в котором КАМАЗу и Weichai принадлежит по 50%, следует из материалов «СПАРК-Интерфакс».



В качестве основного вида деятельности новой компании указано производство двигателей, кроме авиационных, автомобильных и мотоциклетных. Также в перечне видов деятельности значится производство электродвигателей, генераторов и трансформаторов.

Генеральным директором предприятия является Денис Ануров, который входит в совет директоров «Тутаевского моторного завода».



Напомним, что в сентябре прошлого года КАМАЗ подписал соглашение с китайской Weichai о создании СП по выпуску двигателей. В июне этого года российская и китайская компании направили совместную заявку на регистрацию совместного предприятия. Новый завод будет производить индустриальные дизельные и газовые двигатели объемом более 17 литров и мощностью от 520 до 2000 кВт.

