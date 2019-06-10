КАМАЗ и китайская Weichai подали документы для регистрации СП

ПАО «КАМАЗ» и Weichai Power Co., Ltd (Китай) направили совместную заявку на регистрацию совместного предприятия (СП) по производству индустриальных двигателей на территории России — ООО «КАМАЗ Вейчай».

Предполагается, что СП будет создано на паритетной основе. Предприятие займется производством индустриальных дизельных и газовых двигателей объемом более 17 литров, мощностью от 520 до 2000 кВт.

Завод планируется разместить на свободных площадях дочернего предприятия КАМАЗа в Ярославской области — ПАО «Тутаевский моторный завод».



Кроме того, СП планирует подать заявку на получение статуса резидента территории опережающего социально-экономического развития «Тутаев», сообщили в пресс-службе КАМАЗа.



Напомним, что в сентябре прошлого года КАМАЗ подписал соглашение с китайской Weichai о создании СП по выпуску двигателей. Документ был подписан в рамках IV Восточного экономического форума в присутствии президента РФ Владимира Путина.

