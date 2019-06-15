Голунов рассказал, кто избил его во время задержания
Журналист «Медузы» Иван Голунов назвал имя полицейского, который избил его во время задержания.
Согласно словам Голунова, во время приезда в наркодиспансер для медицинского освидетельствования оперативник Максим Уметбаев в агрессивном состоянии нанес ему два удара кулаком в висок, после чего наступил ногой на грудь.
«Не чтобы это было прямо больно, но ощутимо», — заявил он в интервью телеведущей Ксении Собчак.
Он добавил, что раны от удара чувствовались на следующий день во время приезда скорой помощи.
Напомним, Иван Голунов был задержан 6 июня. Ему предъявили обвинение в покушении на сбыт наркотиков и отправили под домашний арест. Дело Ивана Голунова вызвало серьезный общественный резонанс. Позднее уголовное дело было прекращено
ввиду недоказанности его вины, журналиста отпустили на свободу.
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