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Голунов рассказал, кто избил его во время задержания

06:46, 15.06.2019
Голунов рассказал, кто избил его во время задержания
Фото: стоп-кадр - youtube.com

Журналист «Медузы» Иван Голунов назвал имя полицейского, который избил его во время задержания.

Согласно словам Голунова, во время приезда в наркодиспансер для медицинского освидетельствования оперативник Максим Уметбаев в агрессивном состоянии нанес ему два удара кулаком в висок, после чего наступил ногой на грудь.

«Не чтобы это было прямо больно, но ощутимо», — заявил он в интервью телеведущей Ксении Собчак.

Он добавил, что раны от удара чувствовались на следующий день во время приезда скорой помощи.

Напомним, Иван Голунов был задержан 6 июня. Ему предъявили обвинение в покушении на сбыт наркотиков и отправили под домашний арест. Дело Ивана Голунова вызвало серьезный общественный резонанс. Позднее уголовное дело было прекращено ввиду недоказанности его вины, журналиста отпустили на свободу.

Общество
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