В мае добыча нефти в странах ОПЕК упала до минимального за пять лет значения

По итогам мая 2019 года добыча нефти в странах ОПЕК снизилась до 29,95 млн баррелей в сутки. Это минимальный показатель за последние пять лет.



Причиной спада эксперты называют введение США санкций в отношении покупателей иранской нефти, а также сокращение добычи в Нигерии и Саудовской Аравии, пишет РБК со ссылкой на отчет Международного энергетического агентства (МЭА).



Ранее сообщалось, что в мае 2019 года страны ОПЕК снизили добычу нефти на 236 тыс. баррелей в сутки. Таким образом, удалось выполнить план по снижению добычи нефти на 142%.