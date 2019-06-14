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В мае добыча нефти в странах ОПЕК упала до минимального за пять лет значения

12:28, 14.06.2019
В мае добыча нефти в странах ОПЕК упала до минимального за пять лет значения
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

По итогам мая 2019 года добыча нефти в странах ОПЕК снизилась до 29,95 млн баррелей в сутки. Это минимальный показатель за последние пять лет.

Причиной спада эксперты называют введение США санкций в отношении покупателей иранской нефти, а также сокращение добычи в Нигерии и Саудовской Аравии, пишет РБК со ссылкой на отчет Международного энергетического агентства (МЭА).

Ранее сообщалось, что в мае 2019 года страны ОПЕК снизили добычу нефти на 236 тыс. баррелей в сутки. Таким образом, удалось выполнить план по снижению добычи нефти на 142%.

ПромышленностьНефть
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