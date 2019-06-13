Полиция проверит жалобу на избиение подростка, задержанного на акции в поддержку Голунова

В полиции пообещали разобраться в ситуации с избиением несовершеннолетнего при задержании на акции в поддержку журналиста «Медузы» Ивана Голунова в Москве. Об этом заявил ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Иван Мельников.

В настоящее время правоохранители собирают материалы по данному факту для дальнейшей передачи в Следственный комитет России.

Всего, по данным Мельникова, была получена информация о семерых подростков, задержанных на акции. Родители несовершеннолетних были оповещены, пишет «Интерфакс».

Также общественник обратил внимание на ситуацию с задержанным на акции онкобольным журналистом магнитогорского информационного агентства, которому не вызвали скорую помощь.

Напомним, в Москве на акции в поддержку Голунова 12 июня задержали более 200 человек.