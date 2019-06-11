Владелец Чеховского рынка Казани отказался от его реконструкции

Фото: Максим Платонов

Владелец отказался от планов глобальной реконструкции здания и территории Чеховского рынка Казани.

«Что будет с освободившейся территорией после сноса самоорганизованных когда-то уличных торговых точек? Ничего не будет. Это территория собственника. Стоянка останется стоянкой, территория, где были ларьки, будет просто за забором в ближайшее время стоять», — сообщил архитектор Олег Маклаков, который был автором проекта реконструкции. Его слова приводит «Татар-информ».

В марте сообщалось, что реконструкция Чеховского рынка, о которой объявили еще в декабре 2016 года, забуксовала: после сноса уличных торговых рядов к строительству на торговом объекте так и не приступили. В архитектурном бюро, разработавшем эскизный проект, сообщили, что от предыдущего плана заказчики отказались, решив упростить реконструкцию, но новый проект еще не заказали. Подробнее — в репортаже «Реального времени».

