Путин встретился с Москальковой, она проинформировала его о деле журналиста Голунова

На встрече с президентом РФ уполномоченная по правам человека Татьяна Москалькова представила ему доклад о защите прав человека в России. Информация размещена на официальном портале Кремля.

Москалькова отдельно проинформировала Путина о деле журналиста Ивана Голунова, которого обвиняют в сбыте наркотиков.

Напомним, ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал публикацию фотографий наркотиков, которые, как позже выяснилось, не имеют отношения к делу Ивана Голунова.



— Ошибки допускают в том числе и журналисты, когда пишут те или иные материалы. Притом в большом количестве, — считает Песков.



Голунов обвиняется в распространении наркотиков. При этом сам журналист сказал, что дело сфабриковано из-за его статей о похоронном бизнесе в Москве. Суд отправил Ивана Голунова под домашний арест.

