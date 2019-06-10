Путин встретился с Москальковой, она проинформировала его о деле журналиста Голунова
На встрече с президентом РФ уполномоченная по правам человека Татьяна Москалькова представила ему доклад о защите прав человека в России. Информация размещена на официальном портале Кремля.
Москалькова отдельно проинформировала Путина о деле журналиста Ивана Голунова, которого обвиняют в сбыте наркотиков.
Напомним, ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал публикацию фотографий наркотиков, которые, как позже выяснилось, не имеют отношения к делу Ивана Голунова.
— Ошибки допускают в том числе и журналисты, когда пишут те или иные материалы. Притом в большом количестве, — считает Песков.
Голунов обвиняется в распространении наркотиков. При этом сам журналист сказал, что дело сфабриковано из-за его статей о похоронном бизнесе в Москве. Суд отправил Ивана Голунова под домашний арест.
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