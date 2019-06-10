Песков о фотографиях в деле Голунова: «Ошибка возможна. Ошибки допускают в том числе и журналисты»

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал публикацию фотографий наркотиков, которые, как позже выяснилось, не имеют отношения к делу Ивана Голунова, сообщает «Медуза».



— Ошибки допускают в том числе и журналисты, когда пишут те или иные материалы. Притом в большом количестве, — считает Песков.

Он подчеркнул, что в данном случае руководствоваться возможно только официальной информацией, которая поступает по линии соответствующих органов МВД, сообщает «РИА Новости».

Напомним, ранее адвокат Дмитрий Джулай сообщил, что пробы на наркотики, которые были взяты у журналиста Ивана Голунова в день задержания, оказались отрицательными. Голунов обвиняется в распространении наркотиков. При этом сам журналист сказал, что дело сфабриковано из-за его статей о похоронном бизнесе в Москве. Суд отправил Ивана Голунова под домашний арест.

