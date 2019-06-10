В Саратовской области 8-летний мальчик не вернулся с прогулки, его нашли мертвым в старом холодильнике

В Саратовской области 8-летнего мальчика обнаружили мертвым в старом холодильнике, который можно открыть только снаружи, сообщает СУ СК РФ по Саратовской области.

По данному факту начата доследственная проверка. ЧП произошло в селе Канавка Александрово-Гайского района. По предварительной информации, 8 июня ребенок играл во дворе и не вернулся вечером домой. Родственники не смогли его быстро найти. 9 июня около 1 часа ночи дядя ребенка нашел племянника мертвым в старом холодильнике в надворной постройке. Холодильник лежал на задней стенке, при этом дверца открывается только снаружи. Старую бытовую технику использовали для хранения муки. Семья мальчика ни на каком учете не состоит.