В Саратовской области 8-летний мальчик не вернулся с прогулки, его нашли мертвым в старом холодильнике
В Саратовской области 8-летнего мальчика обнаружили мертвым в старом холодильнике, который можно открыть только снаружи, сообщает СУ СК РФ по Саратовской области.
По данному факту начата доследственная проверка. ЧП произошло в селе Канавка Александрово-Гайского района. По предварительной информации, 8 июня ребенок играл во дворе и не вернулся вечером домой. Родственники не смогли его быстро найти. 9 июня около 1 часа ночи дядя ребенка нашел племянника мертвым в старом холодильнике в надворной постройке. Холодильник лежал на задней стенке, при этом дверца открывается только снаружи. Старую бытовую технику использовали для хранения муки. Семья мальчика ни на каком учете не состоит.Происшествия
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым