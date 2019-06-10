Эксперты не нашли наркотиков в биологических следах Голунова

Эксперты химико-токсикологической лаборатории не нашли наркотических средств в биологических следах арестованного журналиста «Медузы» Ивана Голунова. Об этом заявил главный нарколог России Евгений Брюн в эфире программы «Вести недели с Дмитрием Киселевым» на канале «Россия 1».

Специалисты исследовали мочу Голунова, которая была взята сразу после его задержания.

Кроме того, был проведен анализ веществ, найденных в рюкзаке журналиста и в квартире у него. Ими оказались кокаин и производные N-метилэфедрона.

Напомним, что Голунов обвиняется в распространении наркотиков. При этом сам журналист сказал, что дело сфабриковано из-за его статей о похоронном бизнесе в Москве. Ранее суд отправил журналиста под домашний арест. Адвокаты Ивана Голунова подали жалобу на содержание в полиции дольше 48 часов.



