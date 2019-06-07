Дуров создаст аналог «Яндекс.Новостей» без цензуры

Основатель Telegram Павел Дуров собирается разработать агрегатор новостей, который станет аналогом «Яндекс.Новостей».

«В свое время мы организовали «Ноев ковчег» для лучших разработчиков «ВКонтакте», пригласив их на работу в Telegram. В этом году мы хотим дать такой же шанс разработчикам «Яндекса», которые занимаются сервисами рекомендации контента. Устройство таких сервисов, как «Яндекс.Новости», впечатляет в техническом отношении, однако ограничено цензурой и русскоязычным рынком», — написал он в своем Telegram-канале.

Он отметил, что ФСБ принуждает «Яндекс» предоставить бесконтрольный доступ к личным данным пользователей, что является частью тренда давления на бизнес российских IT-компаний. В итоге компания теряет долю рынка Google, а львиная доля пользовательской активности мигрирует из «ВКонтакте» в Instagram и YouTube.



«Таким образом, власти России своими руками калечат локальный IT-рынок, добровольно сдавая остатки истинной «суверенности» российского сегмента интернет под контроль США — вместе с данными десятков миллионов российских граждан», — заключил Дуров.

Ранее СМИ сообщили, что несколько месяцев назад ФСБ направила в «Яндекс» письмо с требованием предоставить ключи для дешифровки данных пользователей сервисов «Яндекс.Почта» и «Яндекс.Диск». За прошедший период «Яндекс» так и не предоставил в спецслужбу ключи. По закону на это отводится не более десяти дней. Ранее из-за подобного отказа поделиться ключами уже был заблокирован мессенджер Telegram.

В «Яндексе» сообщили, что исполнение закона «Яровой» возможно без нарушения приватности данных пользователей.