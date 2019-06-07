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Дуров создаст аналог «Яндекс.Новостей» без цензуры

15:42, 07.06.2019
Дуров создаст аналог «Яндекс.Новостей» без цензуры
Фото: flickr.com / TechCrunch

Основатель Telegram Павел Дуров собирается разработать агрегатор новостей, который станет аналогом «Яндекс.Новостей».

«В свое время мы организовали «Ноев ковчег» для лучших разработчиков «ВКонтакте», пригласив их на работу в Telegram. В этом году мы хотим дать такой же шанс разработчикам «Яндекса», которые занимаются сервисами рекомендации контента. Устройство таких сервисов, как «Яндекс.Новости», впечатляет в техническом отношении, однако ограничено цензурой и русскоязычным рынком», — написал он в своем Telegram-канале.

Он отметил, что ФСБ принуждает «Яндекс» предоставить бесконтрольный доступ к личным данным пользователей, что является частью тренда давления на бизнес российских IT-компаний. В итоге компания теряет долю рынка Google, а львиная доля пользовательской активности мигрирует из «ВКонтакте» в Instagram и YouTube.

«Таким образом, власти России своими руками калечат локальный IT-рынок, добровольно сдавая остатки истинной «суверенности» российского сегмента интернет под контроль США — вместе с данными десятков миллионов российских граждан», — заключил Дуров.

Ранее СМИ сообщили, что несколько месяцев назад ФСБ направила в «Яндекс» письмо с требованием предоставить ключи для дешифровки данных пользователей сервисов «Яндекс.Почта» и «Яндекс.Диск». За прошедший период «Яндекс» так и не предоставил в спецслужбу ключи. По закону на это отводится не более десяти дней. Ранее из-за подобного отказа поделиться ключами уже был заблокирован мессенджер Telegram.

В «Яндексе» сообщили, что исполнение закона «Яровой» возможно без нарушения приватности данных пользователей.

ТехнологииМедиа
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