Глава Роскомнадзора заявил, что Tinder готов сотрудничать со спецслужбами

Глава Роскомнадзора Александр Жаров заявил, что сервис знакомств Tinder пообещал рассматривать вопросы о сотрудничестве с российскими спецслужбами, сообщает НТВ.

Жаров отметил, что в Tinder сообщили о готовности искать способ предоставить ту информацию, которая нужна спецслужбам. Со слов чиновника, Роскомнадзору удается сотрудничать с иностранными компаниями, если для тех на первом плане бизнес, а не политическая деятельность.

Напомним, ранее официальный представитель сервиса знакомств Tinder пояснил, что данные для включения в реестр организаторов распространения информации действительно были предоставлены Роскомнадзору. Но это не означает передачу данных о российских пользователях властям.

