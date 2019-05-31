Японская компания построит в Казани жилой комплекс «Маленький Токио» почти за 1,5 млрд рублей

3 июня в Агентстве инвестиционного развития РТ состоится подписание соглашения с японской компанией «Ида Санге Рус» о строительстве в Казани малоэтажного жилого комплекса «Маленький Токио», рассчитанного на 180 домов.

«Ида Санге Рус» инвестирует 450 млн рублей в покупку земельного участка, строительство инженерных сетей и в строительство первой очереди домов. Общая стоимость проекта составит почти 1,5 млрд рублей, сообщили в АИР РТ.

Строительство жилого комплекса начнется уже в этом году. Площадь проекта займет 23,5 га, из них 2,5 га отводятся на общественные зоны и озеленение, в том числе скверы, спортивные и детские площадки. Также Генеральным планом Казани предусмотрено строительство на территории комплекса детского сада и школы.