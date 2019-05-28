Прибыльность от продажи бензина на АЗС сократилась почти до нуля

Чистая прибыль от продажи бензина на АЗС и нефтебазах снизилась до околонулевых значений, сообщает РБК. Например, чистая маржа торговли бензином АИ-92 упала до 50 копеек за литр.

При этом раньше от продажи литра АИ-92 заправки зарабатывали порядка 5 рублей. Коэффициент маржинальной доходности продаж бензина на АЗС упал до 8,1—11,3% в европейской части России. В Сибири падение составило до 5,6—7,9%.

Напомним, ранее вице-премьер РФ Дмитрий Козак попросил не беспокоиться из-за возможного роста цен на бензин. В правительстве бизнес независимых АЗС считают маржинальным.



— Мы мониторим ситуацию на рынке, биржевые цены, как и ожидалось, немного поднялись в связи с тем, что и мировые цены на моторное топливо немного поднялись. Но сегодня это преждевременная тревога. Тот уровень биржевых цен, который есть сегодня, обеспечивает достаточную маржинальность для розничного сегмента, — заметил Козак.

