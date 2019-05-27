Казанский суд оштрафовал бывшего хоккеиста «Ак Барса» Дмитрия Обухова, избившего девушку

Вахитовский районный суд Казани оштрафовал экс-хоккеиста «Ак Барса» Дмитрия Обухова за избиение девушки.

Штраф составил 15 тыс. рублей, пишет «Татар-информ».

Напомним, что инцидент произошел 12 апреля 2019 года. Рядом с домом на улице Дзержинского, 10 Обухов напал на девушку, которая преградила дорогу его автомобилю. В результате на бывшего игрока «Ак Барса» составили административный материал по статье «Побои». После чего материалы были переданы в суд.

20 мая Обухов не явился в Вахитовский районный суд Казани на рассмотрение дела о побоях. В связи с этим судья обязала доставить экс-хоккеиста в зал суда принудительно.