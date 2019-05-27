ГИСУ РТ определило подрядчика по строительству очистных сооружений для «Салават купере»

Главинвестстрой РТ подвел итоги тендера по возведению биологических очистных сооружений для района «Салават купере». Им стало ООО «ВТ Стройинжиниринг».



Компания согласилась выполнить работы за 347,9 млн рублей.

Результаты электронного аукциона были подведены в понедельник, 27 мая, следует из сообщения на портале госзакупок.

Строительство очистных сооружений должно быть проведено в п. г. т. Васильево. Однако они будут относиться к канализации «Салават купере». Первая очередь объекта должна обладать пропускной способностью в 12 тысяч кубометров в сутки.

Ранее сообщалось, что подрядчиками домов третьей очереди комплекса стали «Ак таш», «ГрейтСтрой», ООО «ИСК СтройИнжиниринг» и ООО «ТимерханСтрой».



